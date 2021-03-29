اتفاقية عراقية - فرنسية لانهاء أزمة الطاقة.. 4 مشاريع ضخمة على الطاولة


اتفاقية عراقية - فرنسية لانهاء أزمة الطاقة.. 4 مشاريع ضخمة على الطاولة
2021/03/29 | 15:25 - المصدر: شفق نيوز
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