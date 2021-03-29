النفط توقع اتفاقية مع شركة فرنسية لمعالجة أربعة مشاريع

2021/03/29 | 15:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن وزير النفط، رئيس المجلس الوزاري للطاقة، إحسان عبد الجبار اسماعيل، اليوم الإثنين، توقيع اتفاقية مع شركة فرنسية لمعالجة أربعة مشاريع، من بينها الغاز المصاحب.وقال اسماعيل، في بيان، إنه “تم الاتفاق مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ اربعة مشاريع عملاقة تمثل الحاجة للتنمية في البلاد”.وبين أن “المشروع الاول وهو الاهم، هو مشروع […]

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