2021/03/29 | 15:30 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 29 مارس 2021 | 03:19 مساءً

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التجارة تطلق 511 مليار دينار من مستحقات الفلاحين..



وتحدد موعد صرفها

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن مباشرة الشركة العامة لتجارة الحبوب بتسليم صكوك لوجبة جديدة عن أقيام الحنطة المسوقة لعام 2020، مطلع الاسبوع المقبل.



وأكدت الوزارة في بيان تلقت وكالة، أنه "نتيجة للمتابعة المستمرة لوزير التجارة الدكتور علاء أحمد الجبوري، مع وزارة المالية، تم تأمين دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصول الحنطة لعام ٢٠٢٠ وعلى مرحلتين".



وبينت الوزارة أنها "تواصل متابعتها مع وزارة المالية من أجل تسديد كافة المبالغ والالتزامات المالية للفلاحين وتوزيعها قبل بدء الموسم المقبل".



ولفتت إلى أنها "انهت التزاماتها المالية مع الفلاحين وصفرت كافه مبالغهم في بعض المحافظات، التي كانت كميات الحنطة المحلية المسوقة قليلة، مضيفة انها "تسعى لتصفير كافه المبالغ لبقيه المحافظات".



واشارت الوزارة ان "وزير التجارة يواصل تحركه مع وزارة المالية لتسديد قيمة القرض الذي خصص كمستحقات للفلاحين من اجل تمكن الشركة العامة لتجارة الحبوب من التواصل والعمل مع الفلاحين قبل بدء الموسم التسويقي الجديد".

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