لمعالجة ’ثغرة خطيرة’ تتعلق بالخصوصية.. آبل تطرح تحديث جديد لأجهزتها

2021/03/29 | 15:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت شركة آبل عن تحديث جديد لأجهزة أيفون وأيباد وأبل ووتش، والذي تقول إنها تعالج فيه ثغرة خطيرة تتعلق بالخصوصية.

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آخر تحديثاتنا أولاً بأول

ووفق تقرير نشره موقع "زد نت"، وتابعه "ناس" (29 اذار 2021)، فإن هذه التحديثات التي طالت أنظمة "iOS"، تأتي بعد اكتشاف ثغرة محتملة من المتصفحات التي تتيحها "آبل ويب كيت".

ويمكن لهذه الثغرات الأمنية أن تتيح توجيه المستخدمين لمواقع احتيال متخصصة بـ"التصيد المالي الاحتيالي".

وهذه التحديثات الجديدة لن تشمل أجهزة آيفون من إصدارات "آيفون 5" و"آيفون 6" و"آيفون 6 بلس"، إضافة لأجهزة آيباد أير، وأيباد ميني 2، وأيباد ميني 3.

وفي مطلع مارس الحالي، قال موقع "فيتورا تاك" إن متسللين تمكنوا من كسر حماية iOS 14 و 14.3 الخاصة بأجهزة آيفون، وفتحوا الباب أمام تثبيت unc0ver على جميع أجهزة هاتف آبل الشهير.

ولم تسلم حتى أحدث هواتف آبل مثل "آيفون 12" و"آيفون 12 ميني"، بينما تؤكد الشركة أنها كانت تدرك تماما الخلل الذي تم استغلاله منذ أن قامت بتصحيحه.

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