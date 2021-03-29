2021/03/29 | 15:31 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المركز الخبري الوطني / متابعة ادعى الباحث كونور فلين العثور على أحفورة عملاقة لجزء من عظم إبهام، يقول إنها تمثل دليلا على وجود الكائن الأسطوري “بيغ فوت”.
وحسبما ذكر كونور، المتخصص بالكتابة عن الظواهر الخارقة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“الكائن الأسطوري” … كشف مثير عن “البيغ فوت”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وحسبما ذكر كونور، المتخصص بالكتابة عن الظواهر الخارقة […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص “الكائن الأسطوري” … كشف مثير عن “البيغ فوت” المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“الكائن الأسطوري” … كشف مثير عن “البيغ فوت”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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