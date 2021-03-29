2021/03/29 | 15:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة ادعى الباحث كونور فلين العثور على أحفورة عملاقة لجزء من عظم إبهام، يقول إنها تمثل دليلا على وجود الكائن الأسطوري “بيغ فوت”.وحسبما ذكر كونور، المتخصص بالكتابة عن الظواهر الخارقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “الكائن الأسطوري” … كشف مثير عن “البيغ فوت” المركز الخبري الوطني.

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