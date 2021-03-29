تكليف عادل سلمان بمنصب المدير التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات

2021/03/29 | 15:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه مكتب رئيس الوزراء، امرا بتكليف عادل سلمان عليوي ، بمنصب المدير التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات، خلفا لرئيسها السابق علي الخويلدي.

وكان الذهبي عضو مجلس أمناء هيئة الاعلام والاتصالات، وقبلها مديراً لدائرة تنظيم الاتصالات في الهيئة.

وقد شغل في وقت سابق مناصب أخرى في دائرة تنظيم الاتصالات كمسؤول لشعبة المايكروويف، ثم مسؤولا لقسم التخصيص.

يذكر ان المهندس عادل سلمان قد واكب المراحل الأولى لتأسيس هيئة الاعلام والاتصالات.

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