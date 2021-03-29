الدفاع المدني تحذر من 'كارثة' مميتة وسامة في بغداد.. تلاصق المنازل!

2021/03/29 | 15:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت مديرية الدفاع المدني، عن قيامها باجراء اكثر من ثمانية عشر ألف كشف، بهدف تلافي حدوث الحرائق، لم ينفذ منه سوى أربعة الاف فقط.

وقال مدير الدفاع المدني كاظم سلمان بوهان، في حديث اجرته معه الاعلامية نور الماجد، تابعه NRT عربية الاثنين (29 اذار 2021)، ان "فرق الدفاع اجرت اكثر من 18 الف كشف، حددت خلاله نقاط الخلل والضعف لتلافي الحرائق، لم ينفذ منه سوى اقل من 4 آلاف فقط"، معبرا عن "استغرابه من تغاضي الجهات المعنية عن المواقع والابنية التي تقام دون توفر شروط الامان فيها، فضلا عن انشاء بعض المشاريع على اراض غير شرعية".

وتابع، "الآف المشاريع اقيمت بطرق غير رسمية، كمخازن من الصفيح والسندويج بنل في مناطق سكنية"، مشيرا الى ان "نحو 1500 مخزن شيد في مناطق (الكرادة – المنصور – زينوة – بغداد الجديد)، بطرق غير قانونية رغم احتوائها على مواد كيميائية والنتائج ستكون مميتة وسامة لا سيما وانها ملاصقة لمنازل المواطنين".

وطالب بوهان، "البرلمان بالموافقة على مقترح يقضي بفرض عقوبات صارمة بحق المؤسسات غير الملتزمة بشروط السلامة، كون العقوبات الحالية لا تف بالغرض"، مبينا أنه "لو تكاملت الاجراءات الاحترازية لتمكنا من الحد من الحراق، حيث ان البعض لا يبالي من فرض الغرامات، كون الاموال التي تدخل له اضعاف ما يدفعون من غرامات".

واكد ان "القانون الحالي يفرض غرامات بسيطة مقابل الارباح التي تدخل لصاحب المشروع، لذلك نطالب بتمرير قانون يقضي بفرض عقوبات اكثر صرامة كغلق المشروع لحين اكتمال شروط السلامة"، لافتا الى ان "وزير الداخلية وجه كتابا لجميع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بالوزارة، يدعوها فيه الى معالجة الملاحظات التي اشرتها الدفاع المدني خلال عام واحد، وعكس ذلك، يتحمل الوزير او المدير مسؤولية تضرر المال العام وسيكون مسؤولا جنائيا في حال لم يتم تنفيذ كشوفات الدفاع المدني".

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