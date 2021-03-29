شقيقاها اعترفا بما حدث.. العثور على جثة فتاة بعد بلاغ بفقدانها في واسط

2021/03/29 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

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لقبض على عدد من المتهمين والمخالفين وضبط عجلات مخالفة في بغداد

اعلنت مديرية نجدة بغداد عن تنفيذ واجبات ومهام امنية وخدمية خلال ال٢٤ ساعة الماضية في عموم العاصمة بغداد.وافادت المديرية عن تمكن دوريات نجدة الكندي من القبض على احد المتهمين بجرائم القتل اثر تلقيها اخبارا من قبل احد المواطنين بقيام احد الاشخاص بقتل مواطنين اثنين (رجل وامرأة) ضمن منطقة حي الكيلاني قرب معارض النهضة.واضافت المديرية ان دورياتها القت القبض على (١٥) مخالفا لتعليمات وأوقات حظر التجوال، فضلا عن ضبط عدد من المتسولين والمخمورين لاعتراضهم سبيل المارة.واشارت ان مفارزها ضبطت (8) سيارات لوجود اشارات حجز عليها، و 121 سيارة مخالفة للتعليمات القانونية ومظللة وبدون لوحات تسجيل، منوهة الى احالة جميع الحالات الى الجهات المختصة لغرض استكمال الاجراءات القانونية.

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