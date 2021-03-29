مصرع شخصين بحادث سير في ديالى

2021/03/29 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة ديالى، اليوم الاثنين (29 آذار 2021)، بمصرع شخصين إثر حادث سير في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مدنياً ومنتسب أمن لقيا مصرعيهما إثر حادث سير على طريق كركوك- بغداد قرب ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة".

وأوضح، أن "الطريق المذكور آنفاً يشهد حوادث سير متكررة، تنتج عنها مصرع العديد من الأشخاص وإصابة آخرين، فضلاً عن الأضرار المادية".

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