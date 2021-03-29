2021/03/29 | 15:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد لحظة تفجير رتل للدعم اللوجستي في الديوانية | فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد لحظة تفجير رتل للدعم اللوجستي في الديوانية | فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).