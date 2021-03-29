رويترز: جنوح

2021/03/29 | 15:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال شهود عيان لرويترز أن حاملة الشحنات إيفر غيفن قد جنحت مرة أخرى بسبب الرياح السريعة، خلال محاولة ثانية لجرها.

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