الاتحاد البولندي يعلن تعرض ليفاندوفسكي لإصابة في الركبة

2021/03/29 | 15:57 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، تعرض لإصابة في الركبة خلال فوز منتخب بلاده (3-0) أمس الأحد، على منتخب أندورا.وغادر المهاجم المخضرم صاحب الـ32 عاما، ملعب المباراة مع حلول الدقيقة 63، وذلك بعدما سجل هدفين تقدم بهما منتخب بولندا.وقال الاتحاد البولندي في بيان، إن ليفاندوفسكي، سيغيب عن مباراة منتخب بلاده المقبلة في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، أمام إنجلترا الأربعاء المقبل، بسبب إصابة في الركبة، دون أن يكشف مدى خطورة إصابة الهداف التاريخي لبولندا، ومدة غيابه عن الملاعب.وتنفرد إنجلترا بصدارة المجموعة التاسعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال “قطر 2022″، برصيد […]

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