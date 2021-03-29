بطريقة “الغليان البارد”… تنقية مياه الصرف الصناعية

2021/03/29 | 15:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة يقترح علماء جامعة سيبيريا الفدرالية مع زملائهم من الصين، استخدام طريقة “الغليان البارد” الصديقة للبيئة في تنقية مياه الصرف الصناعية.ويشير العلماء، إلى أن الطريقة المقترحة تتلخص في خلط الماء […]

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