الدروس الفارسية - فيلم يسلط الضوء على استخدام اللغة والذاكرة من أجل البقاء على الحياة - علي المسعود

2021/03/29 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود "الدروس الفارسية " فيلم يسلط الضوء على استخدام اللغة والذاكرة من أجل البقاء على الحياةPersian Lessonsعلي المسعودتاريخ الحرب العالمية الثانية مليء بقصص لا حصر لها من المآسي وتمت توثيق العديد من الكتب والكثيرمن الأفلام التي التقطت الفظائع التي ارتكبها النازيون في معسكرات الاعتقال وكما رواها الناجون منها.



تم الكشف الكثير من الحكايات المروعة من قبل قوات التحرير بعد نهاية الحرب ......





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