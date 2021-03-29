صفقة تبادلية بين يوفنتوس وبرشلونة

2021/03/29 | 16:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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زعمت تقارير صحفية إيطالية، أن يوفنتوس وبرشلونة قد يدخلان في مفاوضات، من أجل إجراء صفقة تبادلية جديدة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأبرم برشلونة ويوفنتوس، صفقة تبادلية في الصيف الماضي، انتقل بمقتضاها ميرالم بيانيتش إلى البارسا، مقابل رحيل آرثر ميلو إلى اليوفي.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت"، فإن باولو ديبالا نجم يوفنتوس، لم يجدد عقده مع اليوفي، ومن المقرر أن ينتهي عقده الحالي في صيف 2022.

وأضافت أن برشلونة يعيش وضعًا مماثلًا مع الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي.

ويمكن ليوفنتوس وبرشلونة، إجراء صفقة تبادلية، بحيث ينتقل باولو ديبالا إلى البارسا مقابل انضمام عثمان ديمبلي للبيانكونيري.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن يوفنتوس رفض رفع عرضه لبقاء ديبالا، مما يعني أن اليوفي يخاطر برحيل اللاعب مجانًا في الفترة المقبلة.

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