2021/03/29 | 16:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 23 دقیقة

1537 مشاهدة

عزا النائب عمار الشبلي، الاثنين، استمرار تاجيل التصويت على الموازنة الى وجود خلافات على بعض المواد.

وقال الشلبي في تصريح لـ NRT عربية، (29 آذار 2021)، ان "هناك عدة مواد مختلف عليها في الموازنة، منها القروض الخارجية والضمانات السيادية لها واضافة تعويضات للمقاولين، بالاضافة الى مشاريع لم تكن موجودة في النسخة الحكومية".

واضاف، ان "وجود ابواب الصرف لا داعي لها وانما وضعت لانتفاع جهات منها"، مشيرا الى ان "الرئاسة لم تعلن بدء الجلسة رغم مرور ساعات عن موعدها".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: هذه المواد ما زالت عائقا امام تمرير الموازنة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: هذه المواد ما زالت عائقا امام تمرير الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).