الصحة تسجل 5837 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/03/29 | 16:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا، واللقاحي في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنها “سجلت 5837 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل تماثل 4500 حالة للشفاء، و 37 وفاة”.

وأشارت ، إلى “تلقي 10470 مواطناً للقاح كورونا في يوم واحد”.

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