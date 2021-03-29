الصحة تسجل 5837 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا، واللقاحي في عموم العراق.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنها “سجلت 5837 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل تماثل 4500 حالة للشفاء، و 37 وفاة”.
وأشارت ، إلى “تلقي 10470 مواطناً للقاح كورونا في يوم واحد”.
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