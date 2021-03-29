فؤاد حسين يستقبل وزير الخارجية الأردني في مطار بغداد الدولي

2021/03/29 | 16:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وصل وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي إلى العاصمة بغداد.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان مقتضب تلقى "ناس"، نسخة منه، (29 آذار 2021) إن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين يستقبل وزير خارجيّة الأردني أيمن الصفديّ في مطار بغداد الدوليّ".

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