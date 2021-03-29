الرافدين يوضح بشأن انهيار مبناه الجديد في المنطقة الخضراء

2021/03/29 | 16:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال مصرف الرافدين، الاثنين، ان الموقع البديل للمصرف في المنطقة الخضراء تعرض جزء منه للانهيار اثناء اعمال الصيانة.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (29 آذار 2021)، ان "جزءا من السقف تعرض للانهيار اثناء صيانة وتأهيل البناية الجديدة للمصرف".

واضاف البيان، ان "البناية عبارة عن موقع بديل للمصرف ويجري فيها اعمال تأهيل وتطوير تمهيدا واستعدادا لانتقال الفرع اليها وممارسة اعماله المصرفية من حيث توسيع عمل الفرع والافضلية لموقعه الجديد"، داعيا "وسائل الاعلام الى عدم التعاطي والانجرار وراء الشائعات واعتماد الاخبار من مصدرها الموثوق لمصرف الرافدين".

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