2021/03/29 | 16:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد نظيره الأردني..وزير الخارجية المصري يصل بغداد المركز الخبري الوطني.

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