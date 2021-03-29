المخرج الفرنسي برتراند تافيرنييه : مغامرة عاشق السينما الذي أصبح مخرجا رئيسيًا في السينما الفرنسية - سمير حنا خمورو

2021/03/29 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو لاحظ الكثير من محبي السينما ان المخرج برتراند تافيرنييه لم يحضر إلى مهرجان لوميير السينمائي الذي اقيم في تشرين الأول، العام الماضي في مدينة ليون، لتكريم المخرجين البلجيكيين الأخوين داردين "frères Dardenne"، وتسليمهما جائزة لوميير كما كان مقررا من قبل، وقال مدير المعهد تييري فيرمو أن تافيرنييه لم يتمكن من الحضور لمرضه ، وقام بقراءة رسالة كتبها المخرج بخط يده في هذه المناسبة.



ولم يتوقع احد ان ......





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