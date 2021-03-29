2021/03/29 | 16:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 4 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتصعد أعلى مستوى 58 ألف دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيتكوين ترتفع 4% وتتجاوز مستوى 58 ألف دولار) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيتكوين ترتفع 4% وتتجاوز مستوى 58 ألف دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).