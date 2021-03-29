بعد نظيره الأردني.. وصول وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى بغداد

2021/03/29 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم وزارة الخارجيّة د.أحمد الصحاف :

وزير الخارجيّة فؤاد حسين يستقبل وزير خارجيّة جمهوريّة مصر العربيّة سامح شكري في مطار بغداد الدوليّ.

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