متنبئ جوي يتوقع حالة الطقس في الأيام الأولى من شهر رمضان

2021/03/29 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة توقع المتنبئ الجوي، مصطفى الكبيسي، الإثنين (29 آذار 2021)، حالة الطقس في الأيام الأولى من شهر رمضان.وقال الكبيسي في منشور عبر صفحته في "فيسبوك"، تابعته (بغداد اليوم)، إنه "تنتظرنا أول أيام شهر رمضان المبارك كتلة هوائية حارة ناتجة من تعمق مرتفع مداري على أفريقيا وحتى شرق المتوسط، مما يزيد من أرتفاع درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها العامة إلى أعلى بقليل".وأضاف أن "ألاجواء ستبقى معتدلة فترة الصباح وتميل للحرارة وقت الظهيرة".وتابع أن "هذه الكتلة سيتبعها كتلة هوائية باردة خلال الثلث الأخير من الشهر القادم حسب النموذج الأمريكي المحسن بعيد المدى"، لافتا إلى ان "التوقعات تبقى متغيرة بأستمرار".

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