وصول وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى بغداد

2021/03/29 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، وصول وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إلى العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الخارجيّة، أحمد الصحاف، في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين استقبل وزير خارجيّة الأردني أيمن الصفديّ في مطار بغداد الدوليّ".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن وزيريّ خارجية مصر والأردن سيصلان العراق الاثنين لبحث ترتيبات انعقاد القمة الثلاثية بين العراق وكلا البلدين.

والسبت الماضي، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وملك الأردن عبد الله بن الحسين، على أهمية انعقاد القمة الثلاثية في أقرب وقت، فيما بحثا تعزيز التعاون بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الكاظمي تلقى اتصالاً هاتفياً من الملك الأردني، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون بين بغداد وعمّان على مختلف الصعد والمستويات.

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