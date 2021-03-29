بالجرم المشهود.. القبض على متهم بحوزته اكثر من 10 آلاف حبة مخدرة شرقي كربلاء

2021/03/29 | 16:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية في كربلاء،

الاثنين، على تاجر مخدرات بحوزته اكثر

من 10 الاف حبة مخدرة، بحسب قائممقام

قضاء الهندية.

وقال منتظر الشافعي في حديث لوكالة نون

الخبرية، ان "الاجهزة الامنية وضمن

خطتها لزي

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