اعتقال 9 من ارهابيي داعش في مخيم الهول

2021/03/29 | 16:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات الآسايش في غربي كوردستان القاء القبض على تسعة من ارهابيي تنظيم داعش، أحدهم يعمل على تجنيد المقاتلين للانضمام للتنظيم.

وبدأت القوات الكوردية حملة يوم الاحد لاجتثاث ارهابيي داعش من مخيم الهول في شمال سوريا.

وحسب بيان لقوات الآسايش فإن "الحملة أنجزت ما كان مخطط له في يومها الأول، ونجحت في القبض على تسعة أشخاص منتمين لتنظيم الدولة الإسلامية، أحدهم قائد يُدعى أبو سعد العراقي الذي كان يعمل على تجنيد مقاتلين".

ووفقا للبيان، يقاتل في هذه الحملة خمسة آلاف من قوات الأسايش، بدعم من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكوردية ووحدات حماية المرأة.

ويقول رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن عمليات القتل في المخيم تتزايد في الفترة الأخيرة، إذ قُتل منذ بداية هذا العام 41 شخصا، ثلاثون منهم من اللاجئين العراقيين.

PUKmedia / وكالات

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