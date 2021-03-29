2021/03/29 | 16:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة الحشد تنعي آمر فوج ومقاتل قضيا في سامراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/29 | 16:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الحشد تنعي آمر فوج ومقاتل قضيا في سامراء ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الحشد تنعي آمر فوج ومقاتل قضيا في سامراء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).