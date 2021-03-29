بعد الأردني.. وزير الخارجية المصري يصل إلى بغداد

2021/03/29 | 17:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين، إلى العاصمة بغداد.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحاف، في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (29 آذار 2021) إن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين استقبل وزير خارجيّة جمهوريّة مصر العربيّة سامح شكري في مطار بغداد الدوليّ".

ووصل وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي إلى العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان مقتضب تلقى "ناس"، نسخة منه، (29 آذار 2021) إن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين يستقبل وزير خارجيّة الأردني أيمن الصفديّ في مطار بغداد الدوليّ".

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