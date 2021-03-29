2021/03/29 | 17:05 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختر

الأثنين 29 مارس 2021 | 04:59 مساءً

| عدد القراءات : 12

وزير الخارجيّة يتسلـَّم نسخة من أوراق اعتماد السفير الاماراتي

وزير الخارجيّة يتسلـَّم نسخة من أوراق اعتماد السفير الاماراتي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجيّة يتسلـَّم نسخة من أوراق اعتماد السفير الاماراتي) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجيّة يتسلـَّم نسخة من أوراق اعتماد السفير الاماراتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).