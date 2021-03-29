2021/03/29 | 17:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعأعلنت هيئة قناة السويس، يوم الاثنين، نجاح عملية تعويم السفينة الجانحة وعودة الملاحة في القناة.واكد التلفزيون المصري أن "السفينة الجانحة بقناة السويس تتحرك باستخدام المحركات صوب منطقة البحيرات المرة".كما أكدت وكالة رويترز على عودة الملاحة في قناة السويس إلى نشاطها الطبيعي.وقبل قليل، أشارت وكالة رويترز إلى عودة السفينة الجانحة في قناة السويس إلى وضعها بعرض القناة بفعل الرياح الشديدة.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أعلن أن المصريين نجحوا اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس.

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