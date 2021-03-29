الشابندر يغرد بشأن سيادة الدولة.. ويحمل هذه الجهة المسؤولية

2021/03/29 | 17:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد السياسي المستقل، والنائب السابق، عزت الشابندر، الاثنين، ان سيادة (الدولة) مسؤولية جميع الكتل السياسية، مشيرا إلى ان "ترخيص الانتهاك" لا تملكه أي جهة.

وكتب الشابندر تغريدة على "تويتر" اليوم، (29 آذار 2021)، ان "سيادة (الدولة) مسؤولية جميع الكتل السياسية الشريكة في الحكم والمعارضة له".

وأضاف "ولا تملك اية جهة صلاحية ترخيص انتهاكها من قبل طرف وتحريمه على طرف آخر".

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