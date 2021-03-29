نائب عن ديالى: الكاظمي أصدر توجيهاً عاجلاً بخصوص أمن المحافظة

2021/03/29 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى، مضر الكروي، اليوم الاثنين (29 آذار 2021)، عن إصدار توجيه عاجل من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بخصوص ملف أمن المحافظة.

وقال الكروي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ديالى تمر بتحديات أمنية متعددة الأوجه، فضلاً عن ملف النازحين وعدم عودة الآلاف منهم، إضافة إلى ضرورة دعم الانسجام المجتمعي والتعايش السلمي، ودرء كل الإشكاليات التي خلقتها فترة الاضطرابات الأمنية، ومحاولة جماعات الإرهاب إثارتها بين شرائح المجتمع".

وأشار إلى أنه "أعدًّ تقريراً وأرسله إلى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، من أجل السعي لإيجاد حلول جذرية خاصة لملف الخروقات".

وأضاف، أن "الكاظمي كان مهتماً بملف أمن ديالى وتفاعل بشكل إيجابي مع طروحاتنا حيال إيجاد الحلول لكل الإشكاليات المنظورة، وأصدر توجيهاً عاجلاً لمستشاري الأمن الوطني بعقد اجتماع موسع مع القيادات الامنية والمحافظ والجهات ذات العلاقة لبحث ملف الأمن بشكل عام والمهجرين، وسبل تدعيم السلم الاهلي وحل كل الاشكاليات الموجودة".

ولفت إلى أن "ديالى خاصرة أمن بغداد وبحاجة ماسة لاهتمام ودعم الحكومة المركزية"، موضحاً أن" الكاظمي أكد في لقاءات مباشرة دعمه لكل الجهود الأمنية التي تدفع إلى الاستقرار والأمان في محافظة عانت طويلا من ويلات الارهاب والجريمة، والتوقعات إيجابية حيال المقررات التي ستصدر عن الاجتماع الذي سيعقد قريباً جداً".

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