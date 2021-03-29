استشهاد عنصرين من الحشد أحدهما آمر فوج بعملية أمنية في صلاح الدين

2021/03/29 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

نعت هيأة الحشد الشعبي، اليوم الإثنين، أحد قادتها ومقاتلا آخر، استشهدا في قاطع عمليات سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت الهيأة في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أنها "تزف الشهيدين آمر الفوج في اللواء 314 (حسن محمد خليفة الأسدي) والمقاتل في اللواء 315 (راسم خريس سلطان الحجامي) اللذين ارتقيا اليوم الإثنين في قاطع سامراء".

وأضاف البيان، أن "البطلين الأسدي والحجامي نالا وسام الشهادة أثناء مطاردتها فلول الإرهاب جنوب غرب سامراء، إذ عرف عنهما الشجاعة والإقدام والتضحية في كل المعارك التي شاركا فيها".

وأشارت هيأة الحشد إلى أنه "في الوقت الذي نعزي فيه ذوي الشهيدين، نجدد العهد بمواصلة طريق الجهاد ضد زمر داعش الاجرامي دفاعا عن حياض الوطن والمقدسات، وحفاظا على النصر المنجز المتحقق بدماء الشهداء وتضحيات الجرحى".

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