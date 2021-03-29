الأمن العراقي يقبض على

2021/03/29 | 17:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الاثنين، القبض على "إرهابي" شارك في معارك (الباغوز وبازوايا) في سوريا خلال تسلله إلى العراق....

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