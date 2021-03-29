بسبب إجراء متوقع.. نائب يُرجح ارتفاع سعر الصرف لـ 1600 دينار

2021/03/29 | 17:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب عن تحالف الفتح، حامد

الموسوي، من انتكاسة كبيرة ومتوقعة قد

يتعرض لها السوق العراقي خلال الأيام

المقبلة، فيما توقع أن يصبح سعر صرف

الدولار في السوق 1600 دينار مقابل

الدولار الواحد في الفترة ا

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