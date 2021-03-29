أردوغان: حريصون على تقاسم المياه مع العراق

2021/03/29 | 17:20 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حرص بلاده على تقاسم المياه مع جيرانها مثل سوريا والعراق، رغم محدودية مواردها المائية.جاء ذلك في كلمة الإثنين، خلال مراسم افتتاح جماعي لـ 363 منشأة أقامتها المديرية العامة لشؤون المياه، والتعريف بالمؤتمر الأول لـ “مجلس شورى المياه”، الذي تستعد تركيا لعقده.ولفت الرئيس أردوغان خلال المراسم التي أقيمت بالمجمع الرئاسي في أنقرة، إلى أن تركيا ليست دولة غنية من حيث الماء، بخلاف الاعتقاد السائد في المجتمع.وأوضح أن تركيا دولة لديها هواجس بشأن المياه عند الأخذ بعين الاعتبار حجم الماء القابل للاستخدام بالنسبة للفرد.ولفت إلى أن “تركيا مضطرة لتقاسم مواردها المائية […]

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