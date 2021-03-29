تشكيل لجنة لمحاربة ارتفاع اسعار المواد الغذائية

2021/03/29 | 17:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت مستشارية الأمن القومي، الاثنين، تشكيل لجنة لإعداد ورقة ترفع إلى رئيس الوزراء لمتابعة الأسعار.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان صحفي، إنه "تنفيذاً لتوجيه رئيس الوزراء، عقد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اجتماعا مع وزيري التجارة والزراعة ورئيس أركان قيادة العمليات المشتركة، وممثل عن جهاز الأمن الوطني وممثل عن الجريمة الاقتصادية في وزارة الداخلية، لوضع خطط عملية، لمعالجة ارتفاع الأسعار وحماية المنتوج المحلي ومنع التهريب".

وأضاف ان "الاجتماع ناقش مواضيع ارتفاع الأسعار والتهريب، والخطط الكفيلة بمعالجة الارتفاع الأخير في أسعار المواد الغذائية، وحماية المنتوج المحلي، ومحاربة الفساد والغلاء والاهتمام بسلة المواطن الفقير، خصوصا وأن شهر رمضان المبارك على الأبواب، مايستدعي مراعاة شريحة كبيرة من العراقيين، لتأمين احتياجاتهم الغذائية وتحسين مفردات البطاقة التموينية".

وتابع ان " الاجتماع تمخض عنه تشكيل لجنة لإعداد ورقة ترفع بشكل عاجل إلى رئيس الوزراء ومجلس الأمن الوطني، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحقيق مستوى معيشي لائق للمواطنين، من خلال متابعة الأسعار ومنع التهريب ومحاسبة المقصرين"

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