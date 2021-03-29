كربلاء تعلن نجاح زيارة النصف من شعبان

2021/03/29 | 17:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي اليوم الاثنين , عن نجاح الخطة الامنية والخدمية الخاصة بزيارة النصف من شعبان .

وذكر الخطابي في مؤتمر صحفي مشترك حضره PUKmedia " ان الخطة الامنية والخدمية قد نجحت بشكل مميز , خلال ايام الزيارة الشعبانية التي شهدت ذروتها ليلة امس وصباح اليوم , بمشاركة مايقارب من أربعة ملايين زائر توافدوا على المدينة من مختلف مناطق العراق , مشيرا الى ان سبب نجاح الخطة يعود للتنسيق العالي بين الاجهزة الامنية بمختلف عناوينها , اضافة الى الحشد الشعبي , والدوائر الخدمية .

هذا وقد شهدت محافظة كربلاء منذ الجمعة الماضية , انتشار امني لافت للنظر في اغلب مناطق المدينة القديمة , والأحياء المحيطة بها , لتتكلل بإعلان حظر تجوال شامل يوم أمس الأحد , مما حرم أكثر من 50 طالب من الوصول الى قاعات الامتحانات , بسبب قطع جميع الطرق في المحافظة , اعلان حظر التجوال لاقى تذمر اولياء امور الطلبة , الذين كافحوا بشتى الطرق , ابرزها التوسل ورجاء الاجهزة الامنية في القطوعات , من اجل السماح لهم لإيصال أبنائهم لمدارسهم لأداء امتحانات نصف السنة .

الجدير بالاشارة , الى ان محافظ كربلاء أعلن في مؤتمره الصحفي اليوم , بالسماح للطلبة الذين تعذر وصولهم الى قاعات الامتحان , بأداء الامتحان خلال اليومين المقبلين .

PUKmedia / جميل زنگنة / كربلاء

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