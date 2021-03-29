من أدب المهجر.. 2021

2021/03/29 | 17:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما أتأمله ..

ألا تشيّعنا المراثي،

وألا تتلظى قلوبنا بحرائق

سنوات العمر!

آهات ومواجع و حداد وتباكي.

ما أتمناه..

أن نعانق النرجس والزنابق،

في عرس الإنسانية!

ألاّ تحتضر الأرواح المتعطشة للحرية

في حجر انفرادي!

يا شطآن الأمان..

تغريدة طير في صباحات شرق

باكٍ!

يا مرافئ غربة وذكريات..

عاشقك من وراء البحار والمحيطات أنا!

ما أتمناه..

أيا بلادي القريبة البعيدة

تظلين ألف ليلة وليلة..

مواسم حياة، وعشق، وصدى

لحروف الحرية!

هديل ضياء، ورنين كؤوس الخريف،

أغنية فيروز في صباحات بغداد!

وفي جوف الليل ..

تهطل غيمة شاحبة لتغتال المسافات

لتراقص أغنية كوردية في عرس المطر!!

*** ***

ما أتمناه..

ربيع عمر، وحياة كريمة، فأنا إنسان،

ولكل إنسان

عبر زوايا الحياة وقارات الدنيا!

لفاتنات الأوطان أهدي فستاناً بلون القمر،

للأطفال طفولة، كستناء ناضج

ولوحات حب..!!

موسيقى الشانسون للفرسان،

صهيل قصائد وغد ساحر

قناديل أوطان تداوي جراح المهاجرين!

*** ***

ما أتأمله..أن

نضمد جراحات الانسانية..

نصبغ نهارات طفولة حزينة،

بترنيمات وزهر..

أن تضجّ المسارح، والرياض، والمقاهي بالروح..

ومن ثغر فقير، تخرج قبلة تداوي الجراح

بعذوبة وحنان أوجاع الأمهات!!

*** ***

ما أتمناه..

أن يظلّ تنور الخبر ساخنا،

وأن تخبز أمهاتنا خبزاً ورقيقا

رفقة ترانيم وأغاني الخبز والتنور!

أن يشدو (ناظم الغزالي) بصوت رخيمٍ

(من وره التنور تناولني الرغيف..

يا رغيف الحلوة يكفيني سنة)

*** ***

ما أتمناه..

أن نرجع يوما..

ننثر عشقنا المهاجر

لجنّة الوطن !

سلام للدنيا ،للطفولة، للإنسان

للبحار والمحيطات

للأسماك والحيتان

ما أتمناه..

أن أصبح قنديلا أنير طرق العميان

ودروب المجانين!!

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الصورة المرفقة بريشة الرسام الكاريكاتيري المغربي الكبير عبدالغني الدهدوه

PUKmedia / بدل رفو / غراتس - النمسا

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