السفارة العراقية: الأردن وافق على دخول الطلبة عبر معبر طريبيل البري

2021/03/29 | 17:32 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت السفارة العراقية في عمان، الاثنين، أن السلطات الأردنية وافقت على طلبها السماح بدخول الطلبة العراقيين الذين يحملون إقامات أو تأشيرات دخول إلى المملكة برا عبر منفذ طريبيل – الكرامة الحدودي لغرض إكمال دراستهم.ولم تذكر السفارة أية تفاصيل إضافية، لكنها قالت في بيان إنها ستقدم مزيدا من التفاصيل عن الآليات المتبعة لتسهيل دخول الطلبة “لاحقا”.ويمتلك المعبر، الذي أغلق أمام السياحة والسفرات الخاصة، وبقي مفتوحا أمام حركة التجارة، أهمية خاصة للبلدين الذين يقومان بمعظم تبادلهما التجاري من خلاله.وسيطر تنظيم داعش على المعبر في عام 2014 قبل أن تعلن القوات العراقية تحريره عام 2015، لكنه بقي مغلقا بشكل […]

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