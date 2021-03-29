انتهاء أزمة قناة السويس يُلقي بظلاله على أسعار النفط والذهب عالمياً

2021/03/29 | 17:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

انخفضت أسعار النفط، الاثنين، بعدما أعلنت هيئة قناة السويس المصرية أن حركة الملاحة ستُستأنف، بعد تعويم سفينة الحاويات الضخمة، التي أغلقت القناة قرابة أسبوع، فيما تراجعت في الوقت عينه أسعار الذهب عالمياً، إذ قلّص صعود الدولار الأميركي والآمال في تعافٍ اقتصادي سريع جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

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وبحلول الساعة 16:45 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.36% إلى 60.14 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.36% أيضا إلى 63.84 دولار للبرميل، وفقا لموقع "بلومبرغ".

وقبل ذلك أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، تعويم سفينة الحاويات الضخمة، التي سدت القناة قرابة أسبوع، اليوم، وقالت إن حركة الملاحة في الممر المائي ستستأنف.

وشهدت أسعار النفط تقلبا كبيرا في الأيام القليلة الماضية، إذ حاول المتعاملون والمستثمرون الموازنة بين تأثير إغلاق نقطة عبور رئيسية للتجارة والتأثير الأوسع نطاقا لإجراءات الإغلاق الرامية لاحتواء الإصابات بفيروس كورونا.

وتراجعت أسعار الذهب، الاثنين، إذ قلص صعود الدولار الأمريكي والآمال في تعاف اقتصادي عالمي سريع جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 1705.90 دولار للأونصة، بحلول الساعة 1400 بتوقيت غرينتش.

في حين نزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.6 بالمئة إلى 1704.60 دولار للأونصة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم في المعاملات الفورية 5.5 بالمئة إلى 2529.30 دولار للأونصة، بينما تراجعت الفضة 2.10 بالمئة إلى 24.52 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين واحدا بالمئة 1172.60 دولار للأونصة.

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