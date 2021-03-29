الصيادي يكشف المستور وراء تباكي الكتل السياسية على الموازنة

2021/03/29 | 17:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال النائب كاظم الصيادي، الاثنين، ان تباكي الكتل السياسية كان غطاء من أجل الضغط لتمرير طلباتها في الموازنة.

وكتب الصيادي، تغريدة على "تويتر" اليوم، (29 آذار 2021)، ان "الكتل السياسية التي كانت تتباكي على تخفيض سعر صرف الدولار وقرار 315 والمفسوخة عقودهم والمهندسين وحملة الشهادات العليا وحشد الدفاع والحشد الشعبي وغيرها من المطالبات تبين انها كانت غطاء لأجل الضغط لتمرير طلباتها".

وأشار إلى ان "الموازنة سياسية انتخابية بامتياز".

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