الكاظمي يوجه بمعالجة المطالب والاشكالات في مدينة الأعظمية ومضاعفة الجهود الخدمية فيها

2021/03/29 | 17:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يستقبل عددا من وجهاء وأهالي مدينة الاعظمية......

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، مجموعة من وجهاء واهالي مدينة الاعظمية.

واستمع السيد الكاظمي الى الاشكالات والمطالب التي طرحها اهالي الاعظمية خلال اللقاء، حيث وجّه سيادته الجهات المعنية بمتابعتها ومعالجتها باسرع وقت ممكن، كما شدد على ضرورة مضاعفة الجهود الخدمية والبلدية في شوارع واحياء الاعظمية وكل مناطق العاصمة بغداد، بما يخفف من معاناة المواطنين ويلبي احتياجاتهم.

المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ٢٩- اذار- ٢٠٢١

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