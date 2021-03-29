عقد برئاسة الغزي.. الكشف عن تفاصيل اجتماع خاص لشؤون لجنة الحوكمة الإلكترونية

2021/03/29 | 17:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، تفاصيل اجتماع خاص بشؤون لجنة الحوكمة الإلكترونية، عقد برئاسة أمين عام مجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي.

وذكرت الامانة العامة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الفريق الاستشاري دعا خلال الاجتماع إلى بذل المزيد من جهود التنسيق بين الجهات ذات الصلة بالمشروع؛ لتجاوز التحديات المالية، والفنية، والقانونية؛ من أجل تحقيق هدف الحكومة العراقية في مسألة تبسيط الإجراءات وتسيير الخدمات المقدمة للمواطنين داخل وخارج العراق، مُذكّرا بأهمية متابعة توجيهات وتوصيات الاجتماعات السابقة".

وناقش المجتمعون، بحسب البيانن "الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وهي: نظام إدارة الفيزا الخاص بالبعثات الدبلوماسية المتوافق مع نظام (ICAS)، ونظام الحجز الإلكتروني الخاص بالقنصليات، وملف التحول الرقمي باستخدام الرقم الوظيفي الموحّد، مع وقفة عند واقع حال مركز الفارابي لتكنولوجيا المعلومات، وكذلك متابعة إجراءات جواز سفر لقاح كورونا، وأخيرا عرض مشروع سجل المريض الإلكتروني".

وأبدى الأمين العام، خلال الاجتماع، "استعداد الأمانة العامة الكامل لمشروع الحوكمة، من خلال إزالة التعارضات بين المؤسسات بما يخدم عملية التقدم بالعمل"، مشيرا إلى "أهمية توعية المواطن العراقي من جهة، وموظفي الخدمة من جهة أخرى على آليات التعامل مع الإجراءات المتطورة والإفادة من منجزات حركة العالم الحديث في هذا المجال".

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