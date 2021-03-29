العراق يوقع اتفاقية مع شركة توتال لتوليد الطاقة ومعالجة الغاز

2021/03/29 | 17:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط العراقي، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاقية مبادئ مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ اربعة مشاريع ابرزها معالجة الغاز المصاحب، فيما اكد الو...

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