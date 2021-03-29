2021/03/29 | 17:59 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخبنا الوطني يفوز على منتخب اوزبكستان 1-0 في المباراة الودية التي اقيمت في طشقند هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/29 | 17:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخبنا الوطني يفوز على منتخب اوزبكستان 1-0 في المباراة الودية التي اقيمت في طشقند) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخبنا الوطني يفوز على منتخب اوزبكستان 1-0 في المباراة الودية التي اقيمت في طشقند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).