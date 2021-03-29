رئيس باكستان يعلن إصابته بفيروس كورونا

2021/03/29 | 18:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن الرئيس الباكستاني عارف علوي، اليوم الاثنين، إصابته بفيروس كورونا.وكان علوي قد قال مؤخرا، إن تلقي اللقاح المضاد للفيروس يعد أمرا واجبا لا بد منه.وحذر علوي، في تغريدة على […]

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