2021/03/29 | 18:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبير الوطني كشفت لجنة الزراعة والمياه، في مجلس النواب، اليوم الأحد، عن سد تركي جديد “أخطر” من سد إليسو.وقال عضو اللجنة عبود العيساوي، في حديث خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، “حتى الآن لا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة النيابية تكشف عن سد تركي “أخطر” من إليسو المركز الخبري الوطني.

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