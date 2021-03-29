الشرطة تكشف تفاصيل قتل شابة على يد أشقائها في العراق

2021/03/29 | 18:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت مديرية شرطة محافظة واسط، الاثنين، ملابسات جريمة قتل غامضة لفتاة عثر على جثتها بعد أيام من اختفائها.

وقالت المديرية في بيان اليوم، (29 آذار 2021)، إن "قسم مكافحة الإجرام تمكن من كشف غموض جريمة قتل فتاة عثر على جثتها في قضاء العزيزية أدعى ذووها بأنها مفقودة منذ أيام عدة".

وبينت أنه "من خلال جمع المعلومات وجهود وخبرة فريق العمل في كشف ملابسات هذه القضية، ثبت ان منفذ الجريمة هما شقيقا الفتاة المقتولة"، مشيرة إلى أنه "بعد استحصال الموافقات القانونية تم إلقاء القبض عليهما ومواجهتهما بالأدلة المستحصلة فاعترفا صراحة بقتل شقيقتهما".

وأضافت المديرية أنه "تم تصديق أقوالهما قضائيا بالاعتراف وتم توقيفهما وفق المادة 406/1/أ (القتل العمد)، وتم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة وهو عبارة عن بندقية كلاشنكوف وسيتم إحالتهما إلى المحاكم المختصة لينالا جزائهما العادل".

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